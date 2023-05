Neuer Disney-Film: «Stolz, die erste schwarze Meerjungfrau zu sein» – Halle Bailey über Arielle

In der Hauptrolle ist Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey. «Es bedeutet mir einfach alles, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen. Arielle war meine Lieblings-Disney-Prinzessin», schwärmt die 23-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten.

Am 24. Mai feierte Disneys «Arielle, die Meerjungfrau» Premiere in den Luxemburger Kinos.

Nach den Realverfilmungen von «Cinderella», «Die Schöne und das Biest» und «Aladdin» lässt Disney mit «Arielle, die Meerjungfrau» seinen nächsten Märchenklassiker erneut über die Kino-Leinwand flimmern. In der Hauptrolle ist Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey. «Es bedeutet mir einfach alles, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen. Arielle war meine Lieblings-Disney-Prinzessin», schwärmt die 23-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. «Sie ist eine unabhängige Denkerin und eine leidenschaftliche und durchsetzungsfähige junge Frau. Ihre Reise zu sehen, ist so unglaublich.»

Debatte wegen schwarzer Arielle

Weniger Begeisterung über die Besetzung von Arielle zeigten die Kritiker. Als 2019 bekannt wurde, dass die Hauptrolle von einer schwarzen Frau verkörpert wird , folgten einige sehr negative Kommentare in den sozialen Medien. So sei Arielle schließlich vom dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen erschaffen worden. Da sie auch eine Dänin sei, könne sie nur blass und rothaarig sein, meinten die kritischen Stimmen.

Halle Bailey wird auf Social Media angegriffen

Dennoch muss sich die 23-Jährige auch vor Angriffen in den sozialen Medien selbst schützen. «Ich versuche, meine Verweilzeit in den sozialen Medien zu limitieren», verrät sie. Sie sehe ihre Zeit als Arielle aber als Segen und eine positive Erfahrung in ihrem Leben. Deshalb lasse sie Negativität gar nicht erst an sich heran. «Ich habe mich auf das positive Feedback konzentriert, das mir geschenkt wurde. Es bedeutet mir sehr viel, meine Community zu vertreten und Teil einer neuen Generation zu sein.»