Luxemburg: Stoner und Psychedelic Rock teilen sich die Atelier-Bühne

Seit dem Pandemieende scheint es ein neuer Konzerttrend zu werden, dass zwei Hauptacts gemeinsam auf Tour gehen. Nachdem wir in den vergangenen Monaten bereits «Sum41» und «Simple Plan» sowie «Evanescence» und «Within Temptation» gemeinsam in der Rockhal erleben durften, stehen am Samstag mit «Graveyard» und «Kadaver» zwei Größen der Rock- und Metalszene auf der Bühne.