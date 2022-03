Frankreich - Strände der Bretagne bergen im Sommer eine tödliche Gefahr

Die Strände der Bretagne im Westen Frankreichs sind bei Reisenden beliebt. Weißer Sand und türkisfarbenes Wasser warten in versteckten Buchten darauf, entdeckt zu werden. Was jedoch viele nicht wissen: Im Sommer können die Strände zur tödlichen Falle werden, wie der Schweizer Fernsehsender «SRF» berichtet.

Viele der Buchten in der Bretagne sind seicht und trotz Ebbe und Flut kommt es nur langsam zu einem Austausch des Wassers. In Verbindung mit großen Mengen Gülle , die von den Feldern ins Meer gelangen, und dem feuchten und milden Klima herrschen perfekte Bedingungen für eine starke Vermehrung der Grünalgen.

Entweichendes Gas ist hochgiftig

Bei der Zersetzung der «Ulva armoricana», so der wissenschaftliche Name der Grünalge, bildet sich eine Kruste, unter der sich Schwefelwasserstoff ansammelt. Das hochgiftige Gas kann plötzlich entweichen und so eine Gefahr für Mensch und Tier darstellen. Forschende gehen davon aus, dass bereits mindestens drei Menschen durch den Schwefelwasserstoff gestorben sind – so ein Jogger, der 2016 bei einem Flussbett in der Nähe des Strands tot aufgefunden wurde. Nur bei einer schnellen Laboranalyse kann der Tod durch freigesetztes Gas sicher festgestellt werden.