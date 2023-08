Frankreich: Strafe droht – kennst Du dieses neue Schild schon?

Das Schild, das bereits in Lyon, Grenoble und Straßburg anzutreffen und bald landesweit installiert werden soll, zeigt eine spezielle Fahrspur an. Diese ist nur für bestimmte Verkehrsteilnehmer zugelassen, konkret für: Fahrgemeinschaften (Fahrzeuge – auch Motorräder – mit mindestens zwei Personen), Fahrzeuge mit Zero-Emission-Sticker (beispielsweise Elektroautos), Taxis sowie Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel.

Rautenschild gilt nicht immer

In der Regel ist das neue Schild auf der linken Autobahnfahrspur zu finden, wobei es teilweise nur zu bestimmten Tageszeiten gilt. Wenn das Rauten-Schild gilt, wird es in diesem Fall beleuchtet, oder aber es ist mit einem zusätzlichen Schild versehen, welches über die Zeitfenster aufklärt, wie das Portal efahrer.com schreibt.

Um zu überprüfen, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Schild halten, sind Verkehrspolizisten sowie spezielle Radargeräte im Einsatz. In Lyon und Grenoble sind bereits solche Kameras, welche die Insassen der Fahrzeuge erkennen können, installiert. Weil sich die Geräte in Grenoble noch in einer Testphase befinden, werden über die Aufnahmen noch keine Strafen verhängt. In Lyon hingegen sind die Kameras schon voll im Einsatz.