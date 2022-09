Eklat bei US Open : Strafe für Kyrgios ist bekannt

Tennis-Rüpel Nick Kyrgios sorgte bei den US Open mit einer Spuck-Attacke für einen Eklat. Nun steht die Strafe für den Australier fest.

Nick Kyrgios erhält für seine Spuck-Attacke bei den US Open eine Geldstrafe.

Nick Kyrgios sorgte bei den US Open erneut für einen handfesten Skandal. Der 27-Jährige spuckte während dem Match gegen den Franzosen Benjamin Bonzi Richtung seiner eigenen Box. Danach schimpfte er minutenlang über seine eigenen Betreuer. «Geh nach Hause, wenn du mich nicht unterstützt, du bist kein verdammter Zuschauer», schrie Kyrgios quer über den Court.

Nun steht die Strafe für den Bad-Boy der Tenniswelt fest. Für Spucken und hörbare Beleidigungen wurde der Australier mit einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro belegt. Für Kyrgios nicht der erste derartige Vorfall. Auch in Wimbledon fiel die Nummer-18 der Welt durch eine Spuck-Attacke auf. Damals spuckte er in Richtung eines Zusehers und musste 9600 Euro bezahlen.