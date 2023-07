GP Österreich: Strafenfest lässt Verstappen kalt – Weltmeister gewinnt schon wieder

Das Podest

Er ist aktuell einfach nicht zu stoppen: Max Verstappen dominiert die Formel-1-Saison von A bis Z. Am Ende ging Verstappen mit einem Extra-Stopp für neue Reifen sogar noch Risiko ein. Doch das lohnte sich, so holte er sich in der letzten Runde auch noch den Extra-Punkt für die schnellste Runde. Für Ferrari gab es allerdings auch mal wieder was zu jubeln. Leclerc holte sich den zweiten Platz und das beste Ergebnis der Saison. Verstappen-Kollege Perez komplettierte das Podest mit einer großen Aufholjagd von Startposition 15.