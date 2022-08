9000 Prozent mehr Streams : «Stranger Things» Musikhit läuft in der Endlosschleife

Kate Bushs Klassiker «Running Up That Hill» aus den 1980er Jahren wird seit Erscheinen der vierten Staffel der Erfolgsserie rauf und runter gespielt.

Der Hit «Running Up That Hill» ist seit erscheinen der vierten Staffel von «Stranger Things» wieder an der Chartspitze angelangt. Auf Tiktok gibt es bereits knapp drei Millionen Videos mit diesem Sound im Hintergrund.

Dass Tiktok bei der Wiederentdeckung von alten Klassikern der Musikbranche eine wichtige Rolle spielt, zeigten in den vergangenen Monaten die Beispiele von Fleetwood Mac und Boney M. Beide konnten Jahrzehnte nach der Veröffentlichung der Songs erneut in den Charts nach ganz oben klimmen.

Auch Netflix ist ein Hit-Motor

Nun zeigt sich besonders seit dem Beginn der viertel Staffel «Stranger Things», dass auch Netflix Zeug zum Hit-Katalysator hat. Bereits seit Ende Mai kann sich die Single «Running Up That Hill (A Deal with God)» der britischen Musikerin Kate Bush in den Top-10 verschiedener Chartlisten halten. Der Song, der erstmals 1985 erschien, wurde 2018 überarbeitet und neu veröffentlicht. Diese Version war in der vierten Staffel der Serie zu hören und wurde seither 9000 Prozent mehr gestreamt, so das auf Videoinhalte spezialisierte amerikanische Medienunternehmen Tubefilter.