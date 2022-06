LUXEMBURG : Straßenbahn kollidiert mit Lieferwagen

LUXEMBURG-STADT – Am frühen Freitagnachmittag ist es auf der Place de Paris zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einer Tram gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Am Freitag gegen 14 Uhr hat sich auf der Place de Paris in Luxemburg ein Unfall ereignet, bei dem eine Straßenbahn mit einem Lieferwagen kollidierte. «Die Straßenbahn fuhr zur gleichen Zeit los wie ein Lieferwagen, der gerade in die Rue Jean Oringer abbiegen wollte», erklärte ein L'essentiel-Leser.