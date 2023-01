Culiacán, Mexiko : Straßenschlachten nach Verhaftung von «El Chapo»-Sohn fordern 29 Tote

Die mexikanische Polizei hat Ovidio Guzmán, den Sohn des Kartellbosses «El Chapo», am Donnerstag festgenommen, woraufhin es zu Feuergefechten zwischen Soldaten und Bandenmitgliedern kam.

Nach der Festnahme von Ovidio Guzmán ist es in Mexiko zu Straßenschlachten zwischen Gangmitgliedern und Angehörigen der Polizei und des Militärs gekommen. 20min/noh

Bei der Festnahme eines Sohnes des berüchtigten Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán in Mexiko sind nach Regierungsangaben 29 Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern handele es sich um zehn Militärangehörige und 19 «Gesetzesbrecher», sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval am Freitag. Ovidio Guzmán war am Donnerstag im Norden Mexikos verhaftet worden, anschließend hatten sich mutmaßliche Mitglieder von Guzmáns Drogenkartell heftige Feuergefechte mit Sicherheitskräften geliefert.

In der Stadt Culiacán im mexikanischen Staat Sinaloa hätten Drogenkartellmitglieder Straßensperren errichtet, sagte Sandoval. Dennoch habe die Luftwaffe Guzmán nach Mexiko-Stadt fliegen können. Mutmaßliche Kartellleute stoppten am Donnerstag Bewohner von Culiacán, die im Auto unterwegs waren, und steckten Fahrzeuge in Brand. Die Behörden riefen Einwohner auf, zu Hause zu bleiben.

Guzmán soll an USA ausgeliefert werden

Ovidio Guzmán ist ein mutmaßlicher Drogenschmuggler, der von den USA gesucht wird. Im Oktober 2019 war ein anderer Einsatz, um ihn festzunehmen, abgebrochen worden, weil es zu ähnlicher Gewalt durch Drogenkartellmitglieder kam. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ordnete damals an, dass das Militär Guzmán gehen lässt.

Der Festnahme am Donnerstag sei eine sechsmonatige Überwachung vorausgegangen, sagte Sandoval. Ovidio Guzmán sei ein Anführer eines Teils des Sinaloa-Kartells namens «los menores» (die Jüngeren). In einer US-Anklage wird Guzmán eine Verschwörung zur Verteilung von Kokain, Methamphetamin und Marihuana in den USA vorgeworfen.

1 / 4 In Culiacán im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa toben seit dem Donnerstag Straßenschlachten zwischen Kartellmitgliedern und Polizei- und Armeeangehörigen. AFP Dabei sind bereits 29 Menschen ums Leben gekommen, wie die mexikanische Regierung am Freitag mitteilt. AFP Auslöser der Straßenschlachten ist die Verhaftung von Ovidio Guzmán, dem Sohn des Drogenbosses Joaquin «El Chapo» Guzmán. AFP

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard bestätigte, dass die USA sein Land im Jahr 2019 um die Festnahme Guzmáns zum Zweck seiner Auslieferung baten. Der Antrag müsse aktualisiert und bearbeitet werden, zuerst müsse sich Guzmán aber für einen offenen Fall in Mexiko verantworten, sagte der Minister.

Anfang des vergangenen Jahres hatten die USA eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme oder Verurteilung Guzmans führen.

Erst am Montag hatten Drogenkartelle in der Stadt Juarez nahe der US-Grenze mit gepanzerten Fahrzeugen ein Gefängnis gestürmt und 24 Häftlinge befreit. Dabei kamen 14 Menschen ums Leben.