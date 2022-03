1. FC Kaiserslautern : Strasser-Club braucht neuen Vorstandschef

KAISERSLAUTERN - Die sportliche Krise beim 1. FC Kaiserslautern ist längst auch eine Führungskrise. Jetzt braucht der Fritz-Walter-Club erstmal einen neuen Vorstandschef.

Mit den Trainern Tayfun Korkut und Norbert Meier sowie Sportdirektor Uwe Stöver verließen bereits drei entscheidende Personen innerhalb von einem Jahr den kriselnden Traditionsclub. Bis eine Nachfolgeregelung im Fall Gries gefunden ist, übernimmt Finanzvorstand Michael Klatt den Posten an der Spitze der Führungsebene. Zudem rückt das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Kind kommissarisch und ehrenamtlich in die geforderte Position des zweiten Vorstandes und lässt sein Aufsichtsratsmandat solange ruhen.

Heftige Kritik an Kuntz-Nachfolger

Marketingfachmann Gries, der das Amt an der Vereinsspitze im April 2016 von Stefan Kuntz übernommen hatte, sah sich in letzter Zeit immer größerer Kritik an seiner Arbeit ausgesetzt. Seinen bei Amtsantritt gesetzten Zielen, neue Sponsoren zu akquirieren und einen finanzstarken Investor für die Pfälzer zu finden, konnte der 55-Jährige keine Taten folgen lassen. Mit der sportlichen Talfahrt in der abgelaufenen Hinrunde der 2. Liga spitzte sich die Situation weiter zu.