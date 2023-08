Streamingstarts August: Diese Lehrerin ist gar keine Lehrerin

«Ahsoka»

«Who is Erin Carter?»

Neue Staffeln zum Binge-Watchen

«Invasion» startet in die zweite Staffel: Sie knüpft wenige Monate nach der letzten Folge an, nun herrscht ein offener Krieg zwischen Menschen und Außerirdischen. Außerdem gibt es die dritte und letzte Staffel «Ragnarok» auf Netflix, die Serie verbindet Umweltverschmutzung und nordische Mythologie. Wer sehen will, ob Paare ein Ultimatum in eine glückliche Ehe führt, kann sich freuen: Die Reality-Show «The Ultimatum: Marry or Move on» startet auf Netflix in die zweite Staffel. Seit Mittwoch bekannt: Das «Sex and the City»-Reboot «And Just Like That …» erhält eine dritte Staffel. Sie soll vermutlich im Winter 2024 auf Sky erscheinen.