Streamingstarts: In «Sex Education» kommen alle zum Höhepunkt

Die beliebte Serie «Sex Education» geht unter dem Motto «Let’s finish all together» in die letzte Staffel. Das und mehr gibt's jetzt zum Streamen.

Serien-Tipp: «Sex Education» – die letzte Staffel

Die Handlung

Nach dem Ende der Moordale Secondary School stehen Otis (Asa Butterfield) und Eric (Ncuti Gatwa) vor einem Neuanfang: ihrem ersten Tag am Cavendish Sixth Form College. Otis möchte eine neue Therapie-Klinik aufbauen und ist deshalb aufgeregt, Eric betet, dass sie nicht wieder zu den Verlierern gehören.

Cavendish ist ein Kulturschock für alle Moordale-Studierenden: Hier gibt es tägliches Yoga im Gemeinschaftsgarten, Nachhaltigkeit steht an oberster Stelle und die beliebtesten Studierenden sind wider Erwarten freundlich. Aimee ( Aimee Lou Wood) versucht sich durch Kunst neu zu erfinden und Adam zweifelt, ob er in einer normalen Schule bestehen kann. Maeve (Emma Mackey) lebt ihren Traum an der renommierten Wallace University in den USA. Aber Otis sehnt sich nach ihr, während er sich daran gewöhnen muss, nicht mehr das einzige Kind im Haus und der einzige Therapeut auf dem Campus zu sein.

Die Schauspieler

Für die letzte Staffel, die unter dem Motto «Let’s finish all together» (als Anspielung auf den Orgasmus) kommen die Schauspielenden ein letztes Mal zusammen. Der Darsteller von Eric, Ncudi Gatwa, gab der britischen «Vogue» ein Interview, in dem er sagte: «Eric bekommt das Ende, das ich mir für ihn gewünscht habe. Und es gab eine Szene, für die ich besonders gekämpft habe, und ich habe es geschafft, sie hineinzubekommen, was großartig war. Aimee und ich haben sie geschrieben, und wir haben sie bis drei Uhr morgens am Vortag überarbeitet. Ich hatte noch nie für Eric geschrieben, also war das eine grosse Sache, und es war eine Szene, die mir in Bezug auf Erics Reise und seine Beziehungen sehr viel bedeutet hat. Es fühlte sich sehr notwendig an.»

Doku-Tipp: «The Super Models»

Die Handlung

Die neue Dokumentation auf Apple TV+ stellt die bemerkenswerten Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington in den Mittelpunkt. Die vierteilige Dokumentation führt zurück in die 1980er-Jahre, als vier Frauen aus unterschiedlichen Teilen der Welt in New York zusammenfinden.

Sie werden zu Frauen, deren Namen mindestens so bekannt sind, wie die Marken, die sie repräsentieren. Heute stehen die vier Supermodels in der Mitte ihres Lebens, sind bekannt für ihren Aktivismus und ihr unternehmerisches Geschick. Während die Modeindustrie sich selbst – und die Rolle der Frauen in ihr – immer wieder neu definiert, zeigt die Dokumentation die Geschichte der vier Frauen, die die Macht an sich rissen und für Nachfolgerinnen ebneten.

Das sagt Naomi Campbell

Naomi Campbell gab der britischen Vogue ein Interview und verriet ein paar Details zur Zeit damals: «Es war eine unglaubliche Zeit, wir haben hart gearbeitet. Und egal, wie viele Outfit-Wechsel, wie viele Auftritte, wir haben nie gesagt, dass wir müde sind. Wir haben es alle geliebt und uns gegenseitig bei Laune gehalten. Wir hatten acht Shows am Tag, und am Abend gingen wir mit den Designern feiern. Ich frage mich manchmal, ob die heutigen Models mit uns hätten mithalten können.»

Auf die Frage, ob es damals mehr Spaß gemacht habe, über den Laufsteg zu gehen als heute, antwortete sie: «Natürlich! Weil man mit seinen Mädels zusammen ist. Es ist toll, heute mit diesen jungen Leuten zusammen zu sein, aber ich muss sagen, bei einer der Shows habe ich gesagt: ‹Kommt schon, Mädels! Nehmt eure Füße hoch! Warum lauft ihr so langsam?› Ich habe definitiv das Gefühl, dass meine Zeit fröhlicher war. Wir haben gelächelt. Wir konnten unsere Persönlichkeiten zeigen.»