Zug entgleist : Strecke bei Rüsselsheim bis Mitte März gesperrt

RÜSSELSHEIM – Für Pendler und Reisende gibt es bis Mitte März zwischen Mainz und Frankfurt weiterhin Einschränkungen, nachdem vergangene Woche eine Bahn entgleist ist.

Nach der Entgleisung einer S-Bahn der Linie 9 in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) ist die Zugstrecke zwischen Mainz und Frankfurt weiterhin gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn müssen Reisende und Pendler dort mindestens bis zum 14. März noch mit Einschränkungen rechnen. Bis dahin müssen mehrere Hundert Meter Kabel erneuert werden, damit Signale und Weichen wieder geschaltet werden können, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte.