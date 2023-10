Streckenplan 2024: Tour-de-France-Hammer – das gab es in 120 Jahren noch nie

Das hat es in der 120-jährigen Geschichte der Tour de France noch nie gegeben! Am Mittwoch haben die Organisatoren des größten Radrennens der Welt die Strecke für die Austragung im kommenden Jahr (29. Juni bis 21. Juli 2024) vorgestellt. Erstmals beginnt die Grande Boucle in Italien, erstmals endet sie wegen der Olympischen Spiele in Nizza – und nicht in Paris.