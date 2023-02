Luxemburg: Streckenradar im Markusberg-Tunnel hält den «Blitz-Rekord»

Der Blitzer wurde in der Nähe des Markusberg-Tunnels installiert und ist seit dem 1. Dezember 2021 in Betrieb. Editpress

Mehr als 310.000 gebührenpflichtige Verwarnungen für Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden im vergangenen Jahr ausgestellt, wie der Minister für Mobilität François Bausch am Montag in einer parlamentarischen Antwort enthüllt hat. Von den 34 stationären Radaranlagen im Land war die Radaranlage im Markusberg-Tunnel auf der A13 mit 74.548 Blitzen am aktivsten, gefolgt von Schieren (39.548) und Merl (17.065).

Die meisten Fahrzeuge, die von den stationären und mobilen Radargeräten geblitzt wurden, waren in den Großregionsländern zugelassen:

Luxemburg: 54,3 Prozent

Frankreich: 13,5 Prozent

Belgien: 9,3 Prozent

Deutschland: 8,7 Prozent

Bis Mitte Januar waren 21 Prozent der Bußgelder in Höhe von 49 Euro und 29 Prozent in Höhe von 145 Euro nicht bezahlt worden. Nur bei den Schweizer Temposündern lag die Zahlungsquote bei 100 Prozent – allerdings gab es auch nur einen. 89 Prozent der Fahrer von in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeugen bezahlten im letzten Jahr ihre Strafzettel sowie 84 Prozent der Fahrer aus Luxemburg, 82 Prozent aus Belgien und Deutschland und 65 Prozent aus Frankreich.

Die Geldstrafe kann vom Lohn abgezogen werden

Wenn das Knöllchen von 49 Euro nicht bezahlt wird, wird eine Mahnung per Einschreiben verschickt und der zu zahlende Betrag verdoppelt. «Die Staatsanwaltschaft kann eine Geldstrafe verhängen, die vom Gehalt des Zuwiderhandelnden abgezogen werden kann», so der Minister. Bei einer Geldstrafe von 145 Euro werde ein Verfahrensprotokoll erstellt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.