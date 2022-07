Verkehrssicherheit : Streckenradare auf der A7 kommen bis zum Ende des Jahres

LUXEMBURG – Drei neue Streckenradare sind im Großherzogtum auf der Autobahn A7 vorgesehen. Alle drei sollen noch 2022 installiert werden, wie es von François Bausch heißt.

In den Tunneln auf der A7 sollen «bis Ende des Jahres» die drei neuen Abschnittskontrollen installiert werden.

Bisher gibt es in Luxemburg zwei Streckenradare: einen auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen und einen auf der Autobahn A13 im Markusbierg-Tunnel. Mobilitätsminister François Bausch hat am Dienstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage erklärt, dass drei weitere Streckenradare auf der Autobahn A7 demnächst aufgestellt werden sollen: im Tunnel Stafelter, im Tunnel Grouft und im Gousselerbierg-Tunnel.