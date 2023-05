«Dealer hören auf uns»: Streetworker verbessern Sicherheitsgefühl der Anwohner

Beispiel Bahnhofsviertel: Ein junger Mann dreht sich an einem Gebäudeeingang in der Rue de Strasbourg einen Joint. Zwei grün gekleidete Streetworker geben ihm diskret zu verstehen, dass er den Eingang freimachen soll. Ohne viel Aufhebens entfernt sich der Mann von dem Ort und bringt sein Werk woanders zu Ende. Die Streetworker heißen Ernest Dupljak und Mélanie Santiago. Die beiden gehören zu den Teams von «À vos côtés», einem Dienst, der 2020 von Inter-Actions und der Stadt Luxemburg ins Leben gerufen wurde, um etwas gegen das Unsicherheitsgefühl im Bahnhofsviertel zu tun.

In dem Viertel kennt sie jeder. Von 6 Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend sind sie unterwegs, um – so diplomatisch wie möglich – Streit zu schlichten und den Menschen Sicherheit zu vermitteln. «Um 6.40 Uhr begleiten wir eine Frau, die in der Schule arbeitet und sich nicht sicher fühlt, wenn sie die Rue Joseph-Junck überqueren muss», berichtet Mélanie. Abends seien sie erneut zur Stelle, um anderen Schulmitarbeitern ihre Begleitdienste anzubieten.