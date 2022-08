Flüge gestrichen: Streik bringt Luxemburgs Portugal-Urlauber ums stressfreie Urlaubsende

LUXEMBURG – Neue Flüge, Umwege oder mit dem Auto – Wer am Wochenende von Portugal nach Luxemburg zurück wollte, hatte es nicht so einfach. Betroffene berichten von ihren Alternativen.

In Porto und Lissabon waren Hunderte Flüge gestrichen worden. LUSA

Wenn der Urlaub vorbei ist, dürfte das den meisten ohnehin nicht allzu viel Laune bereiten. Klappt die Rückreise nicht wie geplant, ist der Ärger vorprogrammiert. So ist es am Wochenende Elisabete und ihrem Mann, wie auch vielen anderen, die von Portugal zurück nach Luxemburg mussten, ergangen. Ihr Flug war wegen eines Streiks, der vor allem die Flughäfen in Lissabon und Porto betraf, gestrichen worden.

«Ich war am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Lissabon am Strand. Die Leute um uns herum – Franzosen, Schweizer – fingen an, in Panik zu geraten. Dann erhielten wir die SMS von Easyjet, in der die Annullierung unseres Fluges am Sonntagmorgen angekündigt wurde», erzählte uns Elisabete. «Wir werden nun Montagabend zurückfliegen.» Ganz unproblematisch sei dies nicht: «Mein Mann musste noch einen Tag Urlaub nehmen». Ein Kollege, den dasselbe Schicksal ereilt hatte, habe einen Flug nach Frankfurt nehmen und dann mit dem Zug nach Luxemburg fahren müssen.

Glück im Unglück hatte Jessica. Die Mutter aus Steinsel wollte eigentlich am Freitag mit zwei ihrer Kinder und ihren Schwiegereltern zurückfliegen. Der Ersatzflug sollte am Dienstag abheben. «Aber ich muss am Montag arbeiten, also war das nicht möglich», erklärte sie. Zum Glück sei ihr Mann mit der ältesten Tochter und dem Hund mit dem Auto von Luxemburg nach Porto gereist. «Als wir die Nachricht hörten, war mein Mann noch nicht zurückgefahren. Also fuhren wir zu fünft nach Hause – wie die Sardinen im Auto.» Das Gepäck müsse sie nun per Spedition nachkommen lassen.