Malle: Streik des Kult-Bummelzugs «Roter Blitz» auf Mallorca angekündigt

Schlechte Nachrichten für die Bahn-Liebhaber unter den Mallorca-Urlaubern: Die zuständigen Gewerkschaften der spanischen Ferieninsel haben mitten in der Hauptsaison einen Streik der Mitarbeiter des beliebten Bummelzugs «Roter Blitz» angekündigt. Nach gescheiterten Tarifverhandlungen würden diese an insgesamt acht Tagen Ende August und Anfang September die Arbeit niederlegen, berichteten die Zeitung «Diario de Mallorca» und andere Regionalmedien unter Berufung auf die Arbeitnehmervertreter.

Geplant ist demnach, dass der historische Zug zwischen der Hauptstadt Palma und Sóller im Nordwesten Mallorcas, am 22., 23., 29., 30. und 31. August sowie am 7., 8. und 9. September nicht fährt. Beim Arbeitsministerium der Balearen sowie beim Vermittlungs- und Schiedsgericht seien die entsprechenden Anträge eingereicht worden, teilten die Gewerkschaften mit. Ob der Streik in letzter Sekunde noch abgewendet werden kann, ist derzeit unklar. Das passiert allerdings in Spanien relativ häufig.