«Land zum Stillstand bringen» : Streik gegen Rentenreform – Franzosen prügeln sich mit der Polizei

Am Dienstag riefen die Gewerkschaften zu landesweiten Streiks gegen die neue Rentenverordnung auf. Störungen gab es auf den Straßen, im Bahn- und im Flugverkehr.

Frankreich steht vor einer Rentenreform : Bis Sonntag um Mitternacht hat der französische Senat Zeit, das Gesetz zu bereinigen. Zwei Wochen darauf muss die Regierung entscheiden, ob das Gesetz per Verordnung durchgesetzt wird.

Nun haben die Gewerkschaften erneut zu Streiks und Protesten aufgerufen. Mit Folgen: Die Proteste haben am Dienstag in Frankreich zu massiven Behinderungen geführt. Erhebliche Störungen gab es im Bahn- und Nahverkehr, Flüge fielen aus und auch bei der Müllabfuhr und an Schulen sollte die Arbeit ruhen.