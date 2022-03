Demo gegen Stipendienreform : Streik-Komitee sagt Treffen mit Minister ab

LUXEMBURG - Weil Hochschulminister Meisch das Gespräch mit dem Streik-Komitee nicht aufzeichnen lassen will, findet das für Freitag geplante Treffen nicht statt.

Nach dem Studenten- und Schülerstreik am 25. April, bei dem Tausende in Luxemburg-Stadt gegen die geplante Stipendienreform protestiert haben, wollte sich das Streik-Komitee am Freitag mit Bildungsminister Claude Meisch (DP) treffen. Doch daraus wird nichts. Die Initiatoren des Streiks haben das Treffen abgesagt, wie Unel-Vorsitzender Pol Reuter am Mittwochabend gegenüber «L’essentiel» bestätigte.