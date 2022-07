Linie Metz/Luxemburg: Streik und Bauarbeiten – Bahnpendler bereiten sich auf erhebliche Einschränkungen vor

Streik bei der SNCF am Mittwoch, Ersatzbusse zwischen Bettemburg und Luxemburg für fast zwei Monate ab Mitte Juli. Angesichts der zahlreichen Verkehrseinschränkungen für Pendler, wird der Arbeitsweg im Sommer für unzählige Menschen massiv erschwert, zeigen sich viele Menschen verständnislos, andere erzählen von den Alternativen, die sie ergreifen werden.

«Am Mittwoch werde ich sehr früh mit dem Auto losfahren. Im Sommer planen wir außerdem Fahrgemeinschaften zu bilden und früh möglichst loszufahren, damit wir auf dem Weg nicht zu sehr behindert werden», erzählt Cécile aus Aich an der Mosel. Und Stéphanie aus Lorraine wird sich bemühen morgens früher zum Bahnhof zu gehen. «Ich verstehe nicht, warum diese Arbeiten nicht in der Zeit des Corona-Lockdowns durchgeführt wurden», fügt sie hinzu.

«Ich verreise lieber, als diese Strecke zu fahren»

«Die Organisation wird kompliziert, vor allem angesichts der ausgelaufenen Regelung zur Telearbeit», lautet das Resümee von Bastien aus Clouange. «Ich werde wahrscheinlich mit dem Auto oder bei schönem Wetter mit dem Motorrad fahren», erklärt Guillaume aus Metz, der seine Entscheidung am kommenden Mittwoch «im letzten Moment» treffen möchte. «In diesem Sommer werde ich mit einem Kollegen an vier Tagen pro Woche eine Fahrgemeinschaft bilden und am letzten Tag arbeite ich im Homeoffice. Außerdem habe ich im August zwei Wochen Urlaub eingereicht. Selbst wenn ich keine Kinder habe, verreise ich lieber, als diese Strecke bestreiten zu müssen», erzählt Bastien abschließend.