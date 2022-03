Frankfurter Flughafen : Streikende gehen in die Verlängerung

Nachdem der Streik am Flughafen Frankfurt zunächst bis Mittwoch ausgeweitet worden war, kündigte das Vorfeldpersonal an, seine Arbeit bis Freitag niederlegen zu wollen.

Der ursprünglich bis Mittwoch um 5 Uhr geplante Streik solle bis Freitag um 23 Uhr ausgedehnt werden, erklärte GdF-Sprecher Matthias Maas in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt am Main. Dazu rufe die Gewerkschaft ihre Mitglieder in der Verkehrszentrale, der Vorfeldkontrolle und der Vorfeldaufsicht der Fraport AG auf.

Die Streiks des Vorfeldpersonals am größten deutschen Flughafen hatten in der vergangenen Woche begonnen. Die rund 200 Beschäftigten legten ihre Arbeit am Donnerstag zunächst für einen halben Tag nieder, am Freitag dann ganztags. Am Montag begann der Ausstand um 5 Uhr.



240 Flüge gestrichen