Moselbrücke : «Stréimännchen» geht in Flammen auf

REMICH - Zum Ende der fünften Jahreszeit wurde am Mittwochabend in Remich traditionell das Stohmännchen angezündet und in die Mosel geworfen.

Sinnbildlich für das Ende der Karnevalszeit segelt das brennende Etwas von der Brücke in die Mosel. Traditionell setzten die müden Jecken Luxemburgs am Abend des Aschermittwoch das «Stréimännchen» in Brand und stießen es von der Moselbrücke in Remich. Damit ist die fünfte Jahreszeit in Luxemburg offiziell beendet.

Die Flammen sollen ganz nach Brauch die bösen Geister der Winterzeit vertreiben und damit den Frühling Willkommen heißen. Eine Besonderheit: In Schaltjahren wird eine Strohfrau, also ein «Stréifrächen» verbrannt. Das ist im nächsten Jahr wieder der Fall.

Etliche neugierige Zuschauer hatten sich auf der Brücke versammelt, um sich die feurige Hinrichtung anzuschauen. Zuvor war das Stohmännchen auf einer langen Stange durch das Moselstädtchen getragen worden, begleitet von einem Umzug.