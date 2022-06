Luxemburg : Streit im Bahnhofsviertel endet mit schwerem Schlag auf den Kopf

LUXEMBURG – Am gestrigen Abend war im Bahnhofsviertel ein verbaler Streit eskaliert und endete in einer Schlägerei. Wie die Polizei Grand-Ducale heute mitgeteilt hat, erlitt dabei ein Mann einen heftigen Schlag gegen seinen Kopf.

Eine zunächst nur verbale Auseinandersetzung war am gestrigen Mittwochabend in der Landeshauptstadt eskaliert und ist anschließend in eine Prügelei gemündet. Das hat die großherzogliche Polizei am heutigen Donnerstag in einem Presseschreiben mitgeteilt. Die Beamten seien bei ihrer Ankunft in der Rue de Strasbourg auf eine sich prügelnde Gruppe getroffen, die aus «mehreren Personen» bestand. Polizeiangaben zufolge, hat ein Mann infolge des verbalen Schlagabtauschs, einen anderen Beteiligten mit einem Holzstock auf den Kopf geschlagen. Demnach versuchte anschließend «eine unbeteiligte Person» den Angreifer zu überwältigen. Diese Gelegenheit nutze das mutmaßliche Opfer der Holzstock-Attacke und versetzte dem Angreifer einen Faustschlag.