Luxemburg : Streit in Hauptstadt endet mit Messerattacke

LUXEMBURG/STADT – In der Nacht auf Freitag hat ein Mann eine Person mit einem Messer verletzt. Die beiden waren laut Polizei zuvor in Streit geraten.

In der Nacht auf Freitag ist in Luxemburg-Stadt eine Person mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, sei dem Vorfall in der Rue Jean Origer eine «Meinungsverschiedenheit» vorausgegangen.