Rheinland-Pfalz: Streit mit Sicherheitsdienst – US-Soldat wird bei Schuss verletzt

Am US-Militärstandort Baumholder ist ein US-Soldat bei einem Schuss ins Bein durch einen Sicherheitsdienst verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war es in der Nacht zum Sonntag zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Security-Mitarbeitern und dem 23-Jährigen gekommen, nachdem dieser den Sicherheitsdienst angriffen haben soll.

Wie die Polizeistationen in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) und in Trier weiter mitteilten, hatte daraufhin einer der Mitarbeiter auf den Oberschenkel des Soldaten geschossen.

Der Mann sei sofort notversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Laut den Angaben soll er die Klinik am Sonntag wieder verlassen können. Die genaueren Hintergründe waren zunächst unklar. «Die Kriminalpolizei ist vor Ort und es laufen Vernehmungen», sagte eine Polizeisprecherin. Die weiteren Ermittlungen würden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach laufen.