Rheinland-Pfalz : Streit um Auffahrunfall endet mit Gewalt

KAISERSLAUTERN – Nach einem Auffahrunfall am Sonntagabend sind zwei Autofahrer sowie ihre Mitfahrer aneinander geraten. Die beiden Autos hatten sich bei dem Unfall so verkeilt, dass sie von einem Kran getrennt werden mussten.

Nach einem Streit wegen eines Auffahrunfalls in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge war am Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer von einem 19-Jährigen Fahrer überholt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dies habe dem 18-Jährigen anscheinend nicht gepasst, weswegen er das Auto seinerseits überholte. Danach machte er laut eigener Aussage wegen einer Katze auf der Straße eine Vollbremsung, weswegen der 19-Jährige in sein Heck fuhr. Dadurch wurde niemand verletzt.