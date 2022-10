Treffen in Brüssel : Streit um Gas und Rüstung – Deutsch-französisches Verhältnis auf dem Tiefpunkt

Beim EU-Gipfel in Brüssel am 20. Oktober vertraten Deutschland und Frankreich unterschiedliche Ansichten. Paris fordert wie 14 weitere EU-Staaten, darunter Italien, einen Gaspreisdeckel, während Berlin Vorbehalte hat.

Eine halbe Stunde zu zweit auf Leder-Chrom-Sofas statt einen Tag mit sämtlichen Ministern im Schloss von Fontainebleau: Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bemühten sich bei ihrem Zweiertreffen vor dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag, Gutwetter zu machen. Doch die Spannungen zwischen beiden Ländern überschatteten den Gipfel.

Deutschland ist «isoliert»

Gipfel debattiert gemeinsame Gaseinkäufe

Die kurzfristige Absage des Ministertreffens war ein Eingeständnis, dass das deutsch-französische Verhältnis einen Tiefpunkt erreicht hat: Die Liste der Streitthemen ist dabei lang – und sie birgt Zündstoff, der sich auf die gesamte EU auswirken könnte. So wirft Frankreich Deutschland in der Energiekrise vor, mit seiner Wirtschaftskraft auf EU-Ebene für Wettbewerbsverzerrungen zu sorgen. Zwar unterstützt Deutschland mittlerweile gemeinsame Gas-Einkäufe, lehnt aber die von der Mehrheit der EU-Staaten geforderte Deckelung der Gaspreise ab.

Frankreich über deutschen Verteidigungshaushalt beunruhigt

Keine gemeinsame Luftverteidigung

Die gemeinsame Entwicklung des Kampfflugzeugsystems FCAS hat sich wegen industrieller Rivalitäten bereits verzögert. Das französische Unternehmen Dassault will sich nicht in die Karten sehen lassen, die in Deutschland ansässige Rüstungssparte von Airbus will sich nicht mit der Rolle als Zulieferer zufriedengeben. Frankreich will sich zudem keine Exportregeln vorschreiben lassen.