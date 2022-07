Ottweiler: Streit um Mietwohnung im Saarland eskaliert – zwei Tote

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist im saarländischen Ottweiler ein Streit um eine Wohnung so eskaliert, dass nun zwei Menschen tot sind und ein Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liegt. Wie saarländische Medien berichten, habe ein 51-jähriger Mann eine Wohnung anmieten wollen. Das vermietende Ehepaar habe diese jedoch doch nicht an ihn vergeben wollen. Sie seien zu dem Mann und dessen 59-Jähriger Partnerin gefahren, um dies mitzuteilen, heißt es bei de Deutschen Presse-Agentur (DPA). Ein Streit habe sich entwickelt, in dessen Folge der Wohnungsinteressent eine Waffe zog und die 78-jährige Frau erschoss.