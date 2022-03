Strafe für Luxemburg : Streit um sauberes Wasser kostet Millionen

LUXEMBURG – Mit seinem Abwasser verstößt Luxemburg gegen EU-Regeln. Schuld sind Nachlässigkeit, Streit um Gelder für Kläranlagen, Pleiten, Pech und Pannen.

Seit 2006 liegt ein Projekt für den Neubau der Kläranlage Bleesbrück an der Sauer vor. Seitdem streiten Staat und Betreiber auch ums Geld. dr

«Europa hilft uns, das Luxemburger Wasser sauberer zu machen», erklärt Jean-Pierre Feller, Direktor des Wasserverbands der Nordstädte (Siden). Die EU hat Luxemburg Ende Oktober eine Strafe von 2,2 Millionen Euro aufgebrummt. Die Strafe steigt mit jedem Tag, an dem die Probleme nicht behoben sind. Erst seitdem habe das Land verstanden, dass Bewegung in die seit Jahren in Schreibtischschubladen versunkenen Projekte kommen müsse, meint Feller.

Wer zu Hause den Wasserhahn aufdreht, bemerkt die Abwasserproblematik nicht. Wenn aber im hauptstädtischen Grund Algen auf der Alzette schwimmen oder in der Sauer das Baden verboten wird, dann hat dies mit der mangelnden Reinigung des Abwassers zu tun. Denn unzureichend ausgebaut ist in fünf Kläranlagen die sogenannte «3. Reinigungsstufe». Damit fehlt Stickstoff, der die Algenbildung reduzieren. Ein groß angelegter Ausbau ist dazu nötig.

40 oder 80 Millionen Euro?

Die Kritik konzentriert sich auf zwei Städte: Die Kläranlagen Bonneweg und Beggen in der Hauptstadt und Bleesbrück in Diekirch erfüllen die EU-Auflagen seit Jahren nicht. In Mersch und Hesperingen ist das nicht anders, aber dort wird bereits an einer Lösung gebaut.

Die Verantwortlichen beim Staat «schlafen seit 20 Jahren», kritisiert Siden-Direktor Jean-Pierre Feller. Der Neubau der Kläranlage Bleesbrück scheiterte bisher am Geld. Der Staat ist offenbar bereit, 40 Millionen Euro zu investieren. Das Projekt des Siden würde aber doppelt so viel kosten. «Wir meinen, es kann nicht sein, dass man in einem Katalog in Koblenz die billigste Anlage aussucht. Das Umfeld unserer Anlage ist besonders schwierig und muss berücksichtigt werden. Bleesbrück liegt im Überschwemmungsgebiet der Sauer. Wollen wir eine neue Anlage bauen, müssen wir nicht nur die nahe Nationalstraße absichern, sondern auch eine provisorische Kläranlage einrichten, die während der Bauzeit für sauberes Wasser sorgt. Das ist teuer», erklärt Feller.

Zunächst sei der Ausbau einer Kläranlage Sache der Gemeinden, für die sie Subventionen vom Staat erhalten können, erinnert André Weidenhaupt, Direktor des Wasserwirtschaftsamts. «Für Gemeinden ist es immer einfacher, den Bürgern ein Kulturzentrum zu verkaufen, als so etwas Unterirdisches wie eine Kläranlage, das auch noch stinkt.» Zudem sei kein Neubau nötig, ein Ausbau tue es auch. «Der Fokus liegt auf dem Wasser und nicht auf den Accessoires, die nichts mit dem Wasser zu tun haben.»

«Verspätungen angesammelt»

Pleiten, Pech und Pannen haben in Luxemburg-Stadt den Ausbau der Kläranlagen immer wieder verzögert. Seit 2004 ist geplant, die veraltete Kläranlage in Bonneweg an die erst im September eingeweihte Anlage in Beggen auf der anderen Seite der Innenstadt anzuschließen. Die Finanzierung steht seit Langem: 60 Millionen für die neue Anlage in Beggen, die aber noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt. Weitere 50 Millionen Euro für einen sechs Kilometer langen Verbindungsstollen.

«Wir haben bei verschiedenen Prozessen Verspätungen angesammelt», erklärt Patrick Licker, Chef des hauptstädtischen «Service de la Canalisation». 2006 hätte der Bau beginnen sollen. Dann kam es bei risikoreichen Bohrungen für ein ähnliches Projekt in Neudorf zu einem Unfall. Experten machten Analysen, das ganze Tunnel-Projekt musste wieder bei null beginnen. Zudem gab es Schwierigkeiten mit Grundbesitzern, die den Tunnel nicht unter ihren Grundstücken haben wollten sowie einen Prozess gegen die Stadt, bei dem eine Firma das Vergabeverfahren für die Bauarbeiten in Frage stellte.

Jahrelanger Ausbau

Im Januar sollen nun die Bauarbeiten in der Hauptstadt beginnen. In gut vier Jahren soll der Tunnel fertig und das Abwasserproblem gelöst sein.

Auch für Bleesbrück ist eine Einigung in Sicht. «Durch den Druck aus Brüssel sind immerhin schon Krisensitzungen geplant», sagt Siden-Direktor Feller. «Es geht nun voran», bestätigt auch André Weidenhaupt. Doch selbst wenn Genehmigungs- und Bauphase so schnell wie möglich ablaufen, dauert der Ausbau mindestens drei Jahre.

(sb/L'essentiel Online)