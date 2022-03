Öffnungszeiten am Samstag : Streit um spätes Einkaufen geht weiter

LUXEMBURG – Seit sieben Tagen gelten neue Öffnungszeiten. Doch zwischen Supermärkten und Personal herrscht weiter Uneinigkeit über die Umsetzung der Regeln am Samstagabend.

Trotz der neuen Ladenöffnungszeiten bleiben viele große Supermärkte in Luxemburg samstags bis 20 Uhr geöffnet.

Doch genau an diesem Punkt scheiden sich die Geister. Die Gewerkschaft OGBL klagt an, dass die Kollektivverträge nicht «um ein gültiges Abkommen im Zusammenhang mit dem Gesetz ergänzt worden» seien. «Wir bestreiten demzufolge die Rechtmäßigkeit der Öffnung der Geschäfte», heißt es weiter. In der debatte geht es für die Gewerkschafter auch um Aufschläge beim Lohn für Beschäftigte, die nach 19 Uhr arbeiten. Diese liegen nach Angaben des Mittelstands-Ministeriums bei etwa 30 Prozent je nach Supermarkt.