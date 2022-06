Frankreich : Streit um Stimmgewichtung bei Parlamentswahl

Manipulation – so lautet der Vorwurf der Linken bei der Parlamentswahl in Frankreich. Kandidaten aus Korsika und Übersee seien nicht korrekt zugeordnet worden.

Nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich spricht die Linke wegen der Darstellung der Ergebnisse des Innenministeriums von Manipulation. Das Linksbündnis habe Stimmen bekommen, die aber fälschlicherweise unter «Verschiedene Linke» gelistet worden seien, hieß es in einer Mitteilung der Partei La France Insoumise vom Montag. In der

Den Linken geht es konkret darum, dass von ihnen unterstütze Kandidaten in Übersee nicht zu ihrer Allianz gezählt wurden. Formell gehören diese auch anderen Parteien an. Der Sender France Info zitierte Linkspolitiker Manuel Bompard aber damit, dass die Kandidaten letztlich ihre Parlamentssitze in dem Linksbündnis haben würden. Auch in Festlandfrankreich seien Stimmen für einzelne Kandidaten nicht für das Bündnis gezählt worden. Hierbei geht es Berichten zufolge um Kandidaten, die sich zuvor teils von der Allianz abgegrenzt haben.