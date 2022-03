Rheinland-Pfalz : Streit um TV-Runde vor Landtagswahl eskaliert

MAINZ - Der Wahlkampf nimmt in Rheinland-Pfalz Fahrt auf. Das Nein von CDU-Spitzenkandidatin Klöckner zur TV-Debatte macht die Situation verfahren.

Der Streit um die Fernsehrunde drei Tage vor der Wahl in Rheinland-Pfalz ist eskaliert. Mit mir nicht, denkt Julia Klöckner. Rund sieben Wochen vor der Landtagswahl hat die CDU-Spitzenkandidatin mit ihrer Absage für die SWR-Sendung den Wahlkampf so richtig entfacht. Damit will die CDU-Landeschefin vor allem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die «rote Karte» zeigen, die mit einem Boykott der TV-Debatte gedroht hatte, wenn die rechtskonservative AfD dabei sein sollte. Ist sie aber nicht. Und die CDU jetzt ebenfalls nicht mehr, FDP und Linke auch nicht.

Dreyer weist Vorwürfe zurück

Dreyer will mit ihrem Talkshow-Tabu der AfD kein Podium bieten. Sie muss sich gleich mehrerer Vorwürfe ihrer CDU-Herausforderin erwehren: dem der Beeinflussung des SWR, dem des Wegduckens und des Erstarkens der AfD. «Ich bin Vorsitzende der Rundfunkkommission und weiß sehr gut, was meine Rolle ist und was die Rolle der Medien ist», sagte sie am Dienstag. Auch die anderen Vorwürfe weist sie zurück. Der Mainzer Politologe Kai Arzheimer warnt indes: «Die Absage an die AfD ermöglicht es dieser, sich als Opfer einer ganz großen Koalition von "Altparteien" und Medien zu präsentieren.»