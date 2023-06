Luxemburg: Streit unter mehreren Beteiligten ufert aus – Verwundeter wird notoperiert

In der Nacht zum Freitag ist ein Streit in Diekirch zwischen vier Personen offenbar so heftig eskaliert, dass einer der Beteiligten im Krankenhaus gelandet sei, teilen die großherzoglichen Beamten am heutigen Freitag mit. Demnach habe dieser in der Rue de l'Étoile infolge eines Handgemenges zwischen den Streitenden, mehrere Schnittwunden erlitten. In einem nahe gelegenen Krankenhaus sei der Verletzte anschließend notoperiert worden, heißt es von der Police Grand-Ducale.