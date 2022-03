«Verdammter Idiot» : Streit zwischen Hardy und Theron eskalierte am Set

Eine neue Recherche legt offen, dass sich die Co-Stars des erfolgreichen Actionfilms «Mad Max: Fury Road» nicht ausstehen konnten – und sich regelmäßig anschrien und beleidigten.

Streit, Vorwürfe und Ausraster: Charlize Theron (46) und Tom Hardy (44) konnten am Set des Actionfilms «Mad Max: Fury Road», der im Mai 2015 erschienen ist, offenbar nur wenig Sympathie füreinander aufbringen. Der Streit zwischen den beiden Schauspiel-Profis sei im Verlauf der Dreharbeiten komplett aus dem Ruder gelaufen, wie sowohl die Besetzung als auch die Crew in neuen Interviews berichtet.

Die Arbeitsbeziehung der Co-Stars soll so schlecht gewesen sein, dass sich die beiden am Set anbrüllten, wobei Theron Hardy laut «Daily Mail» einen «verdammten Idioten» genannt haben soll. Der Schauspieler soll sie zuvor stundenlang am Set warten gelassen haben. Weiter wurde bekannt, dass Theron eine Produzentin dazu bringen wollte, rund um die Uhr bei ihr zu sein – als Schutz vor Hardy.

« Fühlte mich nackt und alleine »

Im kürzlich erschienenen Buch «Blood, Sweat and Chrome: Die wilde und wahre Geschichte von Mad Max: Fury Road» des Kolumnisten Kyle Buchanan wird weiter bekannt, dass Theron offenbar keine Zeit am Set verlieren wollte, da sie gerade frisch Mutter geworden war. Hardy hingegen habe oft stundenlang auf sich warten lassen – trotz «ausdrücklicher Bitte», pünktlich am Drehort zu erscheinen.

Eines Vormittags sei Theron schließlich der Kragen geplatzt. Sie schimpfte: «Bestrafen sie Hardy mit hunderttausend Dollar für jede Minute, die er die Crew aufhält» – und bezeichnete ihn als «respektlos». Hardy seinerseits, der im Buch vom Kamerateam als «ziemlich aggressiv» beschrieben wird, sei auf die Schauspielerin zugestürmt und habe sie weiterhin provoziert, bis sich die 46-Jährige «ernsthaft bedroht» fühlte und klarstellte, dass sie fortan «jemanden als Beschützer» an ihrer Seite haben wolle. Am Set habe sie sich «nackt und alleine» gefühlt: «Ich wusste nie, was auf mich zukommt. Es war, wie auf dünnem Eis zu laufen.»

« Heute wäre ich aufmerksamer »

Regisseur George Miller verweigerte den Vorschlag, Theron eine «Beschützerin» zur Seite zu stellen – ganz zum Ärger der Schauspielerin: «Miller hätte darauf vertrauen sollen, dass niemand seine Vision zerstören will, sondern dass es lediglich darum ging, die Situation zu schlichten», so Theron. Rückblickend gesteht der Regisseur: «Wenn ich es noch einmal tun könnte, wäre ich aufmerksamer.» Auch Schauspieler Hardy zeigt sich laut «Daily Mail» reuig und sagt: «Der Druck auf uns beiden war manchmal überwältigend. Was Theron gebraucht hätte, wäre ein besserer, erfahrenerer Partner als ich gewesen.»

Drehbuchautorin Kelly Marcel (48) betont, dass die Kernursache der Streitereien in den unterschiedlichen Arbeitsweisen von Hardy und Theron gelegen habe. Während der 44-Jährige gerne «verschiedene Dinge ausprobiert» habe, sei Theron «sehr konsequent gewesen in der Art und Weise, wie sie ihre Figur verkörperte». Dass der Film dennoch ein Erfolg wurde, sei laut Marcel der Tatsache zu verdanken, dass «beide Profis gewaltige Kraftpakete» seien: «Diese Energie floss direkt auf die Leinwand.»