Neuer Prozess : Streit zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in nächste Runde

Der 58-jährige Schauspieler und seine 35-jährige Ex-Frau werfen sich gegenseitig Verleumdung vor. Ab Montag stehen sie sich erneut vor Gericht gegenüber.

Hollywood-Star Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard stehen sich von Montag an erneut vor Gericht gegenüber. Bei dem Prozess in Fairfax nahe Washington werfen sich der 58-Jährige und die 35-Jährige gegenseitig Verleumdung vor. Heard hatte sich 2018 in einem Beitrag für die «Washington Post» als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet, ohne Depp dabei namentlich zu nennen. Der Schauspieler verklagte seine Ex-Frau daraufhin und argumentierte, er werde implizit als gewalttätiger Ehemann dargestellt.