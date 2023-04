Messerangriff in Villerupt: Streit zwischen zwei Männern eskaliert – ein Todesopfer

Am Freitagmorgen ist eine Schlägerei zwischen zwei Männern im benachbarten Departement Meurthe-et-Moselle unweit der luxemburgischen Landesgrenze offenbar soweit eskaliert, das ist es zu Messerstichen zwischen den Beteiligten gekommen ist. Wie Républicain Lorrain berichtet, ist dabei ein Mann in Villerupt zu Tode gekommen.

Nach Abgaben der Tageszeitung seien die beiden Männer auf dem Weg zur Arbeit, gegen 6 Uhr, in einen Streit geraten. Einer der Beteiligten soll im Laufe der Auseinandersetzung ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten dabei tödlich verletzt haben. Das etwa 40 Jahre alte Opfer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Tatort in der Rue Victor-Hugo.