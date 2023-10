Strenger Vater: So erzieht Pietro Lombardi seinen Sohn

Auf Instagram führte der 31-Jährige eine Frage-Antwort-Runde durch. Dabei erzählte er, ob er Alessio, den er mit seiner Ex Sarah Engels (31) bekam, schon einmal geschlagen hat. Der Sänger findet klare Worte: «Geschlagen niemals», stellt er klar. Gleichzeitig räumt er ein, dass er in der Erziehung seines Sohnes auch mal Hand angelegt habe. «Ich habe mir Alessio zum Beispiel auf jeden Fall schon einmal gepackt, um mit ihm ein Wörtchen zu reden», meint er. Pietro führt aus, dass Eltern wissen würden, was er mit «gepackt» meine. Der DSDS-Gewinner betont, dass er Gewalt an Kindern «das Letzte» findet.