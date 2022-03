Schulrestaurants : «Strengere Maßnahmen als im Horesca-Sektor»

LUXEMBURG – In den Schulkantinen werden sanitäre Maßnahmen getroffen, die für die Schüler trotz Corona eine einladende Atmosphäre schaffen sollen.

Monique Ludovicy ist optimistisch, verrät sie. «Wir werden alles bis auf die Buffets wieder eröffnen.» Wie überall steht auch in den Kantinen der Beginn des neuen Schuljahres im Zeichen der Pandemie, das mit «strengeren Maßnahmen als im Horesca-Sektor». Überall wird Desinfektionsmittel stehen: auf jedem Tisch, neben den Spendern sowie am Eingang der Restaurants. Auch für ausreichend Masken wird gesorgt sein. Das Personal wird darauf achten, dass Anweisungen wie beispielsweise das Tragen der Maske - insofern die Schüler nicht am Tisch sitzen - befolgt werden. Der Abstand zwischen den Tischen wird der gleiche sein wie in Restaurants, und auch hier dürfen maximal zehn Personen an einem Tisch Platz nehmen. Die Temperatur des Küchenpersonals könnte täglich gemessen werden.