Stripclub, Pizza, Caps : Entführter Arzt wird in New York zu Kauftour gezwungen

1 / 6 Ende Juli wurde ein Arzt nach dem Club-Besuch im Brooklyn Mirage entführt. Google Maps Amerikanischen Medien zufolge handelt es sich beim Opfer um den Augenarzt und Chirurgen Michael Bautista. Norwalk Hospital Anthony Benjamin muss sich wegen der Entführung vor Gericht verantworten. Norwalk Police Departement

Am Abend des 21. Juli wurde ein New Yorker Arzt nach einem Clubbesuch entführt. Der Augenarzt und Chirurg Michael Bautista stieg in ein Taxi und wollte eigentlich zu seinem Fahrzeug, das er einige Blocks weiter entfernt parkiert hatte. Laut dem Portal «The Hour» verweigerte der Taxifahrer jedoch die Fahrt zum Fahrzeug und sagte stattdessen, dass er sie zu einer «After-Hour-Party» in Manhattan fahre. Auf dem Rücksitz saß auch sein späterer Entführer, der als Anthony Benjamin identifiziert wurde.

Auf der Party angekommen, verlangte der Fahrer die Bezahlung für die Fahrt, doch der Arzt weigerte sich mit der Begründung, er habe ihn nicht dorthin gebracht, wo er hinwollte. Sie gerieten in einen verbalen und handgreiflichen Streit. Benjamin, der sich Bautista als «Tony G» vorstellte, griff ein.

Geiselnahme wird zu Einkaufsbummel

Der Arzt sagte gegenüber der Polizei aus, dass «Tony G» ab da als eine Art «Beschützer» auftrat und nicht mehr von seiner Seite wich. Später seien sie zusammen in ein Uber gestiegen , um zu seinem Auto zu fahren. Zurück in Brooklyn stiegen sie auch zusammen in das Auto des Arztes. «Tony G» gab an, er wolle sein Viertel in der Bronx zeigen. Ab da nahm die Geschichte ihren Lauf.

Benjamin soll dann Bautista bedroht und gezwungen haben, an mehreren Geldautomaten 20’000 US-Dollar abzuheben. Das Opfer konnte jedoch nur 1000 US-Dollar abheben. «Er gab Benjamin dann das Geld, das er an Leute und seine Freunde in der Nachbarschaft verteilte», heißt es laut «Independent» in einem Polizeibericht. Danach zwang Benjamin den Arzt, mit ihm durch die Bronx zu ziehen.

Die Geiselnahme wurde zu einem fast zweitägigen Einkaufsbummel. Die «New York Post» listet zahlreiche Ausgaben auf, zu denen der Arzt gezwungen worden sein soll. Darunter 1800 Dollar für Caps, 1100 Dollar in einer Tanzschule und fast 1700 Dollar für Schuhe bei Foot Locker. Außerdem kommen Ausgaben für Pizza, Smoothies sowie Besuche beim Coiffeur und in einem Stripclub hinzu. Alles bezahlt aus dem Portemonnaie des Arztes. So lange, bis seine Karte abgelehnt wurde.

Opfer überlistet Täter

Der Arzt «machte alles mit, was Benjamin von ihm verlangte». Im Polizeibericht steht laut «Independent», dass Benjamin sonst wütend geworden sei, wenn er etwas verweigerte. Außerdem habe der Entführer seinem Opfer gesagt, dass er eine Waffe habe.