Ultrahoch und durchsichtig: Stripper Heels bahnen sich ihren Weg in die Mainstream-Mode

Transparente ultrahohe Heels finden sich jetzt nicht nur an den Füßen professioneller Tänzerinnen.

In der Mode feiern gerade nicht nur transparente Kleider, sondern auch transparente Schuhe einen Trend-Moment. Sogenannte Stripper Heels sollen sehr bequem sein und sorgen mit ultrahohem Absatz und dickem Plateau für unendlich lange Beine. Sogar Stars wie Jennifer Lopez und Kate Beckinsale setzen für diese Saison auf transparente Absätze.

Nein, am liebsten bin ich barfuß.

Klar. Je höher, desto besser. Wenn ich darin laufen könnte: Sofort! Ja, zu Hause schon. Wohl eher nicht. Nein, ich finde die Schuhe übertrieben. Ich mag es lieber flach. Nein, am liebsten bin ich barfuß.

Würdest Du so hohe Schuhe tragen?

Diese Stars setzen auf transparente Sohle

Auch Label setzen auf Transparenz

Auch das brasilianische Label Larroude zeigt hohe Schuhe mit durchsichtigem Absatz. Schauspielerin Vanessa Hudgens trägt den Look bereits.

Darum sollen die Schuhe ermächtigen

Aber was sollen diese Schuhe mit XL-Absatz mit Ermächtigung zu tun haben? «Ein Look, der einst als ‹tabu› oder ‹minderwertig› gebrandmarkt war, wird nun mit einem hohen Preisschild der breiten Masse zugänglich gemacht», sagt Star-Stylistin Jyotisha Bridgers zu «Page Six Style». Und Trendforscherin Trudy Walter ergänzt: «Die hyperfeminine Ästhetik, die der Stripperabsatz verkörpert, wird von einer neuen Feminismus-Ära zurückerobert.» Ähnlich sei das bei Stilrichtungen wie Barbiecore der Fall.