Neuer Windpark im Norden : Strom für 5000 Haushalte

LUXEMBURG – Fünf neue Windräder sind in der Gemeinde Weiswampach in Betrieb genommen worden. Sie lassen den Anteil an erneuerbaren Energien deutlich ansteigen.

Fünf neue Windräder drehen sich im «Wandpark Bëntzelt» bei Weiswampach. Editpress

Strom für gut 5100 Haushalte produzieren die fünf Windräder, die am Mittwoch im «Wandpark Bënzelt» in Betrieb genommen worden sind. 22,91 Gigawatt-Stunden sollen sie in das Stromnetz einspeisen. Betrieben wird die Anlage von dem Unternehmen Soler, einer Tochtergesellschaft der Socíété électrique de l’Our (SEO) und Enovos.

«Dank des Parks in Binsfeld steigt die Produktion von Windenergie um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr», heißt es von Soler. Mit dem Windpark wachse demnach die gesamte Produktion erneuerbarer Energien in Luxemburg um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 237,9 Gigawatt-Stunden gewonnen wurden.