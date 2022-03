Tänzer aus Luxemburg : «Stromae war vor Ort und hat uns angefeuert»

LUXEMBURG/BRÜSSEL – Der luxemburgische Tänzer Randy Rocha war in Brüssel Teil vom nächsten Musikvideo des belgischen Rap-Stars.

«Es war sehr intensiv. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen», sagte Randy Rocha. Am 21. und 22. Januar wurde im Parc du Cinquantenaire in Brüssel das nächste Musikvideo von Stromae gedreht. Es ist der dritte Clip aus dem neuen Album «Multitude». Während die Polizei Neugierige fernhielt, war der luxemburgische Urban Dancer mit kapverdischen Wurzeln am Set. «Ich hatte mich für das Casting angemeldet. Am 16. Januar erhielt ich eine E-Mail für ein Vortanzen am späten Nachmittag in Brüssel. Ich war auf einer Familienfeier, habe mich von allen verabschiedet und mich auf den Weg gemacht».