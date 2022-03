Meningokokken : Student werden nach Resteessen Finger und Beine amputiert

Weil er die Reste des Abendessens vom Vortag gegessen hat, erlitt ein Student in den USA eine Blutvergiftung. Am Ende mussten dem 19-Jährigen Teile der Finger und Beine amputiert werden.

Obwohl sich der Zustand des Patienten stabilisierte, entwickelte sich an den Fingern und an den Beinen bis zu den Füßen Wundbrand.

Es ist ein eigentlich gewöhnlicher Vorgang: Man bestellt beim Asiaten, kann aber nicht alles aufessen. Also wandert der Rest in den Kühlschrank fürs Mittagessen am nächsten Tag. So machte es auch ein 19-Jähriger Student aus den USA. Er aß die Reste, die sein Mitbewohner am Vorabend von den Nudeln mit Hühnchen übrig gelassen hatte. Welche Konsequenzen das haben sollte, konnte er nicht ahnen. Bauchschmerzen, Erbrechen, Schüttelfrost, allgemeiner Schwäche, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Nackensteifigkeit und eingeschränktes Sehvermögen. Zu allem Übel verfärbte sich seine Haut violett: das sichere Zeichen einer Blutvergiftung (Sepsis). Schließlich brachte ihn ein Freund ins Krankenhaus.