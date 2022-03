Tierquälerei : Studenten missbrauchen Hai für Trinkspiel

Beim Springbreak schlagen US-Studenten gerne über die Stränge. Diese Gruppe ist aber einen Schritt zu weit gegangen.

Ein Video, das in den sozialen Netzwerken viral geht, zeigt einen jungen Mann, der eine Bierdose an den Zähnen eines Hais aufschlägt und dann auf ex trinkt. Währenddessen feuern ihn seine Kumpels an. Das Tier scheint tot zu sein. Klar zu erkennen ist dies aber auf dem Video nicht.