Teuerste Loge New Yorks : Studentenbude für 88 Millionen Dollar

Jekaterina Rybolowlewa studiert an einer US-Universität und geht ab und zu in New York shoppen. Deshalb hat sie sich eine Bleibe am Central Park gekauft, ohne nach dem Preis zu fragen.

Für den Rekordpreis von 88 Millionen Dollar hat eine 22-jährige russische Milliardärstochter sich ein riesiges Apartment in Manhattan gekauft. Jekaterina Rybolowlewa, deren Vater Dmitri Rybolowlew mit Dünger zu Reichtum gelangte, kaufte die 626 Quadratmeter große Wohnung mit zehn Zimmern am Central Park, ohne überhaupt den Preis zu verhandeln, wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» berichtete.

Mehr Geld wurde laut «Forbes» noch nie für eine Wohnung oder ein Privathaus in New York gezahlt. Der bisherige Höchstpreis lag demnach bei 53 Millionen Dollar und wurde 2006 für ein Stadthaus gezahlt.

Apartment gehörte früher dem Citigroup-Chef

Das Magazin zitierte aus einer Stellungnahme eines Sprechers von Rybolowlewa, die 22-Jährige studiere derzeit an einer US-Universität und wolle die Wohnung nutzen, wenn sie sich in New York aufhalte. Sie habe ihren Wohnsitz im Fürstentum Monaco.

Das Luxusapartment hatte bislang Sanford Weill gehört, einem früheren Chef der Citigroup. Er hatte es im November zum Verkauf angeboten.