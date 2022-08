«Happy Cow»: Studentin entwirft Sextoy-Kollektion für Kühe 

Die drei Produkte wurden entwickelt, um routinemäßige Praktiken in der Milchwirtschaft wie Melken und künstliche Besamung für die Kühe angenehmer zu gestalten. Jeder der Gegenstände basiert auf einem Verfahren, dem die Kühe in einem typischen Milchviehbetrieb unterzogen werden, und dem entsprechenden Werkzeug, das dabei benötigt wird.

Kuh-Sextoys als «humorvolle Provokation»

Tan sagt, dass die Toys nicht für den tatsächlichen Gebrauch gedacht seien, sondern als «humorvolle Provokation» dienen sollten. Verbraucher würden so an die Bandbreite der Gefühle erinnert, die Tiere empfinden können. Sie wolle außerdem, dass der Status von Nutztieren neu überdenkt wird. «Vergnügen wurde oft als eine Erfahrung betrachtet, die dem Menschen vorbehalten ist. Dabei können auch Tiere sexuelle Lust empfinden», so Tan in einem Statement.