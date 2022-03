Studie: Crowdfunding & Co boomen in Europa

2,96 Milliarden Euro haben Unternehmen in Europa im vergangenen Jahr über alternative Finanzierungswege wie Crowdfunding jenseits von Bankkrediten eingesammelt.

Kapital aus dem Netz oder vom Nachbarn: Kleine Unternehmen, Start-ups oder Privatleute bekommen in Europa immer häufiger Geld über alternative Finanzierungsformen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young und des Center for Alternative Finance der Universität Cambridge hervor. Demnach sammelten Unternehmen in Europa im vergangenen Jahr 2,96 Milliarden Euro über alternative Finanzierungswege jenseits von Bankkrediten ein. Der Markt hat sich damit innerhalb von zwei Jahren versechsfacht.