Studie: Immer mehr Deutsche haben rechtsextreme Ansichten

Ein Zuhörer auf der AfD-Kundgebung am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR trägt ein Shirt mit der Aufschrift «Kraft durch Freunde» in Frakturschrift. Rechtsextreme Einstellungen haben in der deutschen Bevölkerung laut einer aktuellen Studie seit 2021 stark zugenommen. Aktuell hat jeder zwölfte Erwachsene ein rechtsextremes Weltbild, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung von Forschern der Universität Bielefeld feststellt.